Sauvetage de deux plaisanciers en Charente-Maritime

Le 9 février 2020, à 10h38, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) d’Etel est alerté par un témoin ayant un visuel sur deux plaisanciers en difficulté. Leur voilier s’est retourné devant les Portes en Ré (17).

Le CROSS diffuse immédiatement un message d'alerte « Mayday Relay » et engage un dispositif de sauvetage composé :

- de l’hélicoptère « Dragon 17» de la Sécurité civile ;

- d’un Bateau Léger de Sauvetage (BLS) et d’un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) du Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours de Charente Maritime (CODIS 17).

Les deux plaisanciers sont hélitreuillés à bord de l’hélicoptère "Dragon 17" et déposés sains et saufs à terre à 11h22. Ils ont été ensuite immédiatement pris en charge par les pompiers. Le voilier est quant à lui sécurisé à la côte.

Dans le cadre de cette opération, la préfecture maritime de l'Atlantique rappelle qu’un bulletin météorologique spécial pour la façade Atlantique a été émis par Météo France et est actuellement en cours. La préfecture maritime de l’Atlantique invite les usagers de la mer à la plus grande prudence en évitant au maximum les sorties en mer (Pour plus d’informations : bit.ly/2S9BOh0).

Sortir en mer avec ces conditions météorologiques très dégradées, c'est mettre sa vie en danger ainsi que celle des sauveteurs en mer qui seraient amenés à intervenir en cas de problème.

Communiqué de la préfecture maritime de l’Atlantique, 09/02/20