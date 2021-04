Sauvetage de plusieurs embarcations de migrants dans le détroit du Pas-de-Calais

Le mercredi 21 avril 2021, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est informé que plusieurs embarcations de migrants se trouvent en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais.

Le CROSS Gris-Nez est prévenu tout d'abord par une patrouille terrestre la gendarmerie nationale de la présence d'une embarcation au large d'Hardelot (62). Le CROSS engage le patrouilleur de service public (PSP) Flamant de la Marine nationale pour lui porter assistance. Arrivé sur zone, le Flamant confirme au CROSS la présence d'une embarcation en difficulté et prend en charge les 25 naufragés (dont 5 femmes). Une personne secourue semble se trouver en état d'hypothermie. Le CROSS initie alors une conférence téléphonique avec le SAMU de coordination maritime médicale (SCMM) du Havre (76), et des soins à bord ainsi qu'une prise en charge médicalisée à quai sont préconisés. Le PSP Flamant fait alors route vers Boulogne-sur-Mer où il initie au mouillage le débarquement des naufragés pour une prise en charge rapide par les pompiers du service départemental d'incendie et secours (SDIS) 62 ainsi que la police aux frontières (PAF) 62. Le débarquement est interrompu car le Flamant est appelé à intervenir sur une autre opération de sauvetage prioritaire. Le CROSS Gris-Nez engage alors la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe de la gendarmerie maritime pour transborder les derniers naufragés du Flamant vers Boulogne-sur-Mer. Les 25 naufragés sont tous pris en charge à 08h11.

En parallèle donc, le sémaphore de Boulogne-sur-Mer (62) de la formation opérationnelle de surveillance et d'information territoriale (FOSIT) Manche et mer du nord de la Marine nationale signale au CROSS qu'une embarcation se trouve en difficulté au large d'Ambleteuse (62). Le CROSS Gris-Nez engage le PSP Flamant qui récupère 28 naufragés (parmi lesquels 7 femmes dont 1 enceinte et 3 enfants) à son bord puis les dépose à Calais à 13h44 où ils sont pris en charge par le SDIS 62 et la PAF 62.

Ils sont tous sains et saufs grâce à l'efficience et la réactivité des acteurs agissant quotidiennement pour l'action de l'État en mer et la sauvegarde de la vie humaine : le CROSS Gris-Nez, la préfecture maritime et le centre des opérations maritimes, la Marine nationale, la gendarmerie maritime, ainsi que les unités de l'État patrouillant quotidiennement en mer.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuses pour la vie humaine ! Ce jour par exemple, la température de l'eau est de 08/09 degrés.

Communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, 21/04/21