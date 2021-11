Sauvetage de sous-marins : le Newtsuit n’est plus en service dans la Marine nationale

Le système de plongée atmosphérique Newtsuit que la Marine nationale employait depuis 1995 pour participer à d’éventuelles opérations de sauvetage de sous-marins, n’est plus opérationnel, a appris Mer et Marine. Le système dont disposait la flotte française a été discrètement retiré du service en 2020. Mis en œuvre par la Cellule plongée humaine et intervention sous la mer (Cephismer), il avait réalisé en décembre 2016 sa 1000ème plongée dans le cadre d’un entrainement en rade d’Hyères.

Conçu par la société canadienne Nuytco Research, cet ADV (Atmospheric Diving Suit) a été imaginé pour réaliser des travaux à des profondeurs inaccessibles aux plongeurs traditionnels. Il se présente sous la forme d’un scaphandre articulé - avec joints rotatifs aux bras, jambes et à la taille - d…