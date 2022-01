Sauvetage de sous-marins: les BSAM qualifiés NSRS mais pas pour le SRV

Basée à Brest, la Garonne, l’un des quatre bâtiments de soutien et d’assistance métropolitains (BSAM) de la Marine nationale, s’est qualifiée fin 2021 pour participer au déploiement du système de sauvetage de sous-marins de l’OTAN, le NSRS (Nato Submarine Rescue System). Pour cela, le bâtiment a participé du 25 au 31 octobre à l’exercice Silver Link, organisé par le commandement de la Force océanique stratégique (ALFOST), autorité de la Marine nationale responsable des sous-marins français et, bien entendu, de leur sauvetage le cas échéant ; ainsi que l’unité tri-nationale NSRS (France, Norvège et Royaume-Uni) chargée de la mise en œuvre des moyens de secours.

