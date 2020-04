Sauvetage d'une embarcation avec 15 migrants au large de Boulogne

Samedi 04 avril 2020 à 04H02, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez est contacté par le navire de pêche La Bretonne indiquant qu'une embarcation avec plusieurs migrants se trouve à la dérive à environ 4 nautiques (environ 7 km) à l’Ouest de Boulogne-sur-Mer (62).

Le CROSS demande au navire de pêche de rester sur place et engage alors immédiatement la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) Scarpe de la gendarmerie maritime. A 04H37, la VCSM Scarpe arrive sur zone et récupère à son bord les 15 migrants (dont 2 femmes et un enfant) et prend en remorque leur embarcation.

A 05h44, la VCSM Scarpe débarque les 15 migrants à Boulogne-sur-Mer. Ils sont pris en charge par les pompiers du SDIS 62 et la police aux frontières (PAF) 62.

Ils sont tous sains et saufs grâce à l’efficience et la réactivité des acteurs agissant quotidiennement pour l’action de l’État en mer et la sauvegarde de la vie humaine : le CROSS Gris-Nez, la préfecture maritime et le centre des opérations maritimes, la gendarmerie maritime, les usagers de la mer, ainsi que les unités de l’État patrouillant quotidiennement en mer.

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord met en garde les migrants qui envisagent de traverser la Manche, une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple), et donc dangereuse pour la vie humaine !

Communiqué de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord, 04/04/20