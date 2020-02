Scenic fait construire un navire de croisière au Vietnam

Le groupe australien Scenic a passé commande, pour sa nouvelle marque Emerald Yacht Cruises, d’un navire de 110 mètres et 50 suites au chantier vietnamien HLS d’Ha Long. Ce dernier a procédé à la découpe de la première tôle le 7 décembre. Il réalisera la coque propulsée du navire, les aménagements intérieurs étant de la responsabilité de la compagnie. Prévu pour entrer en service en juillet 2021, le futur Emerald Azzura pourra accueillir une centaine de passagers, servis par 64 membres d’équipage. Les cabines auront une surface de 18 à 110 m², toutes offrant une vue sur l’extérieur, dont 88% avec balcon, terrasse ou véranda. Pour sa saison inaugurale, le navire sera exploité en Méditerranée.

Vue du futur Emerald Azzura (© : EMERALD YACHT CRUISES)

L’Emerald Azzura sera le second navire maritime du groupe Scenic, d’abord positionné sur les croisières fluviales. Sa première unité océanique, le Scenic Eclipse, a été livrée l’été dernier, avec un an de retard, par le chantier croate Uljanik. Il s’agit d’un navire de 168 mètres et 228 passagers. Le mois dernier, Scenic avait affermi l’option portant sur la réalisation d’un sistership mais, quelques jours plus tard, Uljanik, en difficulté depuis plus d’un an, a été placé en liquidation.