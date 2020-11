Mise à l’eau du cinquième Scorpène indien

La cérémonie de mise à l’eau du Vagir, cinquième des six sous-marins du type français Scorpène commandés par l’Inde, s’est déroulée le 12 novembre au chantier Mazagon Dock Limited (MDL) de Mumbai.

Les deux premiers bâtiments de cette série, les Kalvari et Khanderi, ont été officiellement mis en service en décembre 2017 et septembre 2019. Le troisième, nommé Karanj, a débuté ses essais en mer en janvier 2019 et devrait être livré d’ici la fin de l’année. Mis à l’eau en mai 2019, le Vela doit quant à lui rallier la flotte indienne en 2021. Puis viendra le Vagir et, enfin, le Vagsheer, dont les livraisons sont prévues en 2022 et 2023. On notera que la crise sanitaire a semble-t-il retardé les travaux, la mise à l’eau du Vagir étant auparavant prévue au premier semestre 2020.

Ces sous-marins sont réalisés dans le cadre du programme P75, notifié en 2005. Conçus par Naval Group, ils sont réalisés en transfert de technologie par MDL avec l’aide technique française.

Longs de 67 mètres et présentant un déplacement de plus de 1550 tonnes en surface, les P75 sont armés par une trentaine de marins. Dotés d’une propulsion conventionnelle, avec deux moteurs diesels MAN et un moteur électrique Jeumont-Schneider, ils sont équipés d’une suite sonar S-Cube de Thales et disposent de six tubes de 533mm. Ils peuvent embarquer 18 armes, dont des missiles antinavire Exocet SM39 (le premier tir avec ce dernier a été réalisé en mars 2017 par le Kalvari). Côté torpilles lourdes, l’Inde a prévu de se doter de nouvelles armes. Un RFP (request for proposal) a été émis en ce sens à l'été 2019, Naval Group étant en lice avec sa nouvelle F21, qui va équiper les sous-marins français et les Scorpène brésiliens (dont la tête de série, le Riachuelo, doit être livrée dans les semaines qui viennent). En attendant, les P75 peuvent mettre en œuvre les torpilles allemandes SUT 266 Legacy (Atlas Elektronik) dont dispose déjà la flotte sous-marine indienne.

