SDAM: la Marine nationale aura son prototype en 2024

En juin dernier, dans le cadre du plan de relance de l’aéronautique, le ministère des Armées a annoncé la commande à Airbus Helicopters d’un prototype du système de drone aérien de la marine (SDAM). Un engin qui va s’ajouter au démonstrateur déjà produit et qui sert à l’industriel pour la phase de viabilisation du concept et de développement du futur système. Ce dernier est pour mémoire basé sur le VSR700, une version dronisée et adaptée à un emploi embarqué (sur frégate et patrouilleurs hauturiers notamment) de l’hélicoptère Cabri G2 de la société française Guimbal.

Alors que le démonstrateur, qui a réalisé son premier vol autonome en juillet dernier, poursuit ses essais, la Marine nationale va donc disposer d’une seconde plateforme, mais pas tout de suite. Celle-ci doit être livrée en 2024, a appris Mer et Marine. Ce second système sera un vrai prototype, qui en fonction du retour d’expérience du démonstrateur sera plus proche de la version finale retenue pour le programme SDAM. Grâce à ce drone supplémentaire, les marins auront plus de latitude pour expérimenter ce nouvel engin et se familiariser plus rapidement avec, en l’employant notamment dans des missions opérationnelles. Ce qui permettra d’évaluer sa mise en œuvre et ses performances en situations réelles et dans la durée, tout en précisant ses capacités et la doctrine d’emploi d’un drone tactique embarqué à voilure tournante. Sans oublier la partie ressources humaines, avec le développement de compétences spécifiques au sein de l’aéronautique navale. Car à l’instar des hélicoptères, le SDAM est appelé à être déployé sur les bâtiments de la marine française au sein d’un détachement aérien provenant de la flottille à laquelle les drones seront rattachés. Il faudra donc former du personnel spécialisé, ce qui n’est pas le cas pour les…