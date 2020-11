Seajets rachète deux ex-paquebots de CMV

L’armateur grec de ferries possède désormais six paquebots. Après le rachat de quatre unités du groupe américain Carnival Corporation, Seajets a repris deux des cinq navires de la défunte compagnie britannique Cruise & Maritime Voyages liquidée cet été et dont la flotte a été vendue aux enchères. Les deux navires en question sont aussi d’anciens de Carnival.

Le Magellan (© FABIEN MONTREUIL)

Le Columbus (© FABIEN MONTREUIL)

Seajets a ainsi repris le Magellan (222 mètres de long, 46.000 GT de jauge et une capacité de 1450 passagers), ancien Carnival Holiday construit en 1985 au Danemark et qui avait été acquis en 2015 par CMV ; ainsi que le Columbus (247 mètres, 63.500 GT, 1800 passagers), ex-Star Princess sorti en 1988 des Chantiers de l’Atlantique, à Saint-Nazaire, et qui avait quitté en 2017 la flotte de P&O Cruises Australia où il naviguait sous le nom de Pacific Pearl, pour rejoindre celle de CMV.

Les quatre autres paquebots acquis depuis le mois de juillet par Seajets sont l’Oceana de P&O Cruises (2000, 261 mètres, 77.500 GT, 2200 passagers), les Veendam (1993) et Maasdam (1996) d’Holland America Line ainsi que l’un de leurs deux sisterships, le Pacific Aria (ex-Ryndam) datant de 1994 et qui était exploité depuis 2015 par P&O Cruises Australia. Ces trois navires de 219 mètres et 55.800 GT peuvent accueillir 1260 passagers.

On ne sait toujours pas ce que Seajets, compagnie fondée en 1989 et pour l’heure exclusivement dédiée aux liaisons ferries entre les îles grecques, compte faire de ces paquebots. Certains estiment que l’armateur profite de la crise actuelle dans la croisière du fait du coronavirus pour racheter des bateaux à très bas coûts afin de les revendre quand le secteur reprendra.

