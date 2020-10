Seajets a racheté quatre paquebots de Carnival depuis juillet

Après les Veendam et Maasdam d’Holland America Line, ainsi que l’Oceana de P&O Cruises, la compagnie grecque Seajets vient de faire l’acquisition d’un quatrième paquebot auprès du groupe américain Carnival Corporation. Il s’agit du Pacific Aria, qui était exploité par P&O Cruises Australia.

Long de 219 mètres pour une jauge de 55.800 GT et une capacité de 1260 passagers, ce navire, construit par les chantiers italiens Fincantieri et mis en service en 1994 sous le nom de Ryndam, est un sistership des Veendam (1993) et Maasdam (1996). Ils formaient avec l’ancien Statendam (1993) la S Class d’Holland America Line. En 2015, les Statendam et Ryndam avait été transférés chez P&O Cruises Australia, qui les avait rebaptisés Pacific Eden et Pacific Aria. Le premier a été revendu en 2019 à la compagnie britannique Cruise & Maritime Voyages, où il est devenu Vasco da Gama. Le second devait suivre en 2021 et prendre le nom d’Ida Pfeiffer. Mais la crise sanitaire mondiale a eu raison de CMV et de sa maison-mère, l’armateur grec Global Maritime Group, qui ont fait faillite cet été. La vente du Pacific Aria a donc été annulée, alors que le Vasco da Gama s’est retrouvé comme les quatre autres paquebots de CMV mis aux enchères. C’est l’armateur portugais Mystic Cruises qui vient de le reprendre. Quant au Pacific Dawn (78.300 GT, 1400 passagers), qui devait lui aussi partir chez CMV, il a été finalement été repris par la société panaméenne Ocean Builders qui veut le transformer en centre de business flottant.

Un gros opérateur de ferries en Grèce

Pendant que la crise du coronavirus met à mal l’industrie de la croisière, certains y voient donc des opportunités. A commencer par Seajets, qui profite de la situation actuelle pour racheter des navires à très bas prix, sans que l’on sache pour le moment ce qu’elle compte en faire. Deux options sont possibles : soit une diversification du groupe vers la croisière, soit des achats d’opportunité dans la perspective de revendre avec une belle plus-value une fois la crise terminée et le business des croisières reparti.

Fondée en 1989, la compagnie grecque, détenue par Marios Lliopoulos, est pour l’heure exclusivement positionnée sur les liaisons ferries desservant les îles de la mer Egée ainsi que la Crète. Il s’agit d’ailleurs de l’un des plus importants opérateurs du marché, avec une flotte de 17 navires (14 unités à grande vitesse et 3 ferries conventionnels) desservant 26 îles pour un total de 260 liaisons entre ports de la région. Et voilà donc Seajets, à la faveur de la crise, propriétaire de quatre paquebots. Avec en plus des ex-Veendam, Maasdam et Ryndam (les deux premiers étant renommés Aegean Majesty et Aegean Myth), l’Oceana de la compagnie britannique P&O Cruises.

L'Oceana, ici en 2019 (© JEAN-CLAUDE BELLONNE)

Dernier des quatre paquebots de la classe Sun commandés dans les années 90 pour Princess Cruises, l’Oceana est sorti en 2000 des chantiers italiens Fincantieri sous le nom d’Ocean Princess et a été transféré chez P&O Cruises en 2002, étant au passage rebaptisé Oceana. Long de 261 mètres et affichant une jauge de 77.500 GT, ce navire peut accueillir plus de 2200 passagers. Il sera exploité chez Seajets sous le nom de Queen of the Oceans. Quant à ces trois sisterships, les Sun Princess (1995) et Sea Princess (1998), Carnival a annoncé leur vente au mois de septembre, le nom du repreneur n’étant pas encore connu. Ne reste plus au sein du groupe américain que l’ancien Dawn Princess (1997), transféré en 2017 chez P&O Cruises Australia où il sert depuis sous le nom de Pacific Explorer.

Le ship management confié à une filiale du groupe Louis

On notera que la gestion des paquebots de Seajets a été confiée à Optimum Ship Management. Cette société, basée au Pirée, a été créée en 2014 par le groupe chypriote Louis, maison-mère de la compagnie de croisière Celestyal Cruises dont elle gère les paquebots, les Celestyal Crystal et Celestyal Olympia, l’armement ayant par ailleurs racheté cet été le Costa neoRomantica, devenu Celestyal Experience.

