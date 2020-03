SeaTech : la force des vagues pour améliorer l’efficacité propulsive

Exploiter l’énergie des vagues pour réduire la consommation de carburant, c’est le projet mené par un consortium de sept partenaires. Baptisé SeaTech, il réunit Wärtsilä (Finlande), Huygens Engineer BV (Pays-Bas), Liewenthal Electronics (Estonie), Utkilen AS (Norvège), l’Université polytechnique nationale d’Athènes (Grèce), UiT The Arctic University (Norvège) et l’Université de Southampton (Royaume-Uni). Il a reçu un financement de l’Union européenne, dont le montant n’est pas précisé.

SeaTech associe deux technologies. D’un côté, il s’agit d’utiliser un moteur à l’efficacité énergétique très élevée, dont un contrôle très précis vise à obtenir une baisse drastique des émissions. De l’autre, une aile biomimétique installée à l’étrave exploite l’énergie des vagues pour la propulsion du navire. En captant l’énergie des vagues, l’aileron doit offrir une poussée supplémentaire et atténuer les mouvements du navire.

Ces innovations combinées pourraient permettre de réduire de 30% la consommation de carburant, d’éviter 99% des émissions d’oxyde de soufre et d’oxyde d’azote, et de faire baisser de 46% les émissions de CO2, avance Wärtsila. Le projet vise à démontrer l’efficience de ces deux innovations combinées dans des conditions opérationnelles. Une commercialisation pour des caboteurs est envisagée en 2025 avant de viser le marché hauturier.