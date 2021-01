Sécurité incendie : MARINELEC Technologies dévoile sa nouvelle centrale modulaire PHILAE

(English version below) MARINELEC Technologies est depuis toujours LA référence française en matière de systèmes de détection incendie pour la sécurité des navires. A l’écoute de ses clients et utilisateurs, l’entreprise n’a de cesse d’innover et de faire évoluer ses produits pour qu’ils répondent avec efficacité aux besoins du marché. Elle lance aujourd’hui PHILAE, une nouvelle centrale de détection incendie conventionnelle modulaire aux capacités étendues.

Lutter contre la menace incendie

Pour protéger les hommes et les biens transportés, il convient d’apporter une réponse fiable et performante. C’est depuis toujours la priorité de MARINELEC Technologies, leader dans le domaine de la sécurité à bord des navires dont elle maîtrise parfaitement l’environnement technique ainsi que les réglementations internationales.

La sécurité incendie à bord des navires répond par exemple à des règlementations régies par l’OMI, Organisation Maritime Internationale et à des règles nationales qui déterminent les équipements et procédures obligatoires. MARINELEC Technologies propose toute une gamme d'équipements de détection afin de répondre à cette obligation et de prévenir le risque incendie qui est le péril le plus redouté des marins. À bord, ce risque est concentré dans des espaces restreints et un feu peut se déclarer et détruire un navire en quelques minutes.

Pour tous types de navires

Parmi les produits phares qui font la renommée de l’entreprise, MARINELEC Technologies développe des centrales de détection incendie. Ces équipements, conventionnels ou adressables, sont dimensionnés pour répondre à la taille et à la configuration de tout navire. Ils sont adaptés aux besoins du plus petit des bateaux de plaisance ou des navires de travail jusqu’aux plus gros navires de commerce. Les centrales de détection incendie de MARINELEC Technologies ainsi que les détecteurs et les accessoires associés sont approuvés par les sociétés de classification.

Jusque 28 zones

Jusque-là les centrales de détection incendie conventionnelles de MARINELEC Technologies, simples, faciles à mettre en œuvre permettaient de couvrir jusque 4 ou 8 zones. La nouvelle centrale PHILAE, dont les tests en laboratoire confirment ses performances et sa fiabilité, peut être installée à bord de tous type de navire grâce à un système de modules qui lui permet de couvrir jusque 28 zones. Elle remplace ainsi les centrales CARINA et DI09.

PHILAE © Marinelec Technologies

Avec PHILAE, MARINELEC Technologies passe un nouveau cap dans la détection incendie. Cet équipement modulaire, configurable, facile à installer et à utiliser est compétitif tout en augmentant la capacité de la technologie conventionnelle. De quoi faire la différence, grâce à ce produit French Tech entièrement conçu et fabriqué par l’entreprise.



La nouvelle centrale MED, Marine Equipment Directive sera homologuée par Bureau Veritas. Tout juste mise sur le marché, PHILAE est déjà un succès. Les premières unités seront prochainement livrées dans le cadre de rétrofits de navires océanographiques et de supplies et pour l’équipement de remorqueurs actuellement en construction.



Pour en savoir plus : marinelec.com - contact : marinelec@marinelec.com

MARINELEC Technologies has always been THE French in terms of fire detection systems for ship safety. Always sensitive to its customers’ needs, the company continually develops its products so that they satisfy market requirements effectively. Today, it is launching PHILAE, a new modular, conventional, extended capacity fire detection panel

Advancing fire protection

To protect people and transported goods, a reliable and ultra-efficient solution is a must. This has always been the priority of MARINELEC Technologies, leader in the field of onboard safety for ships, with its perfect mastery of both the technical aspects and international regulations.

Fire prevention onboard ships must satisfy the regulations enforced by the International Maritime Organisation IMO and national regulations which determine the compulsory equipment and procedures. MARINELEC Technologies proposes a complete range of detection equipment so as to satisfy this obligation and prevent fires which are the danger most feared by sailors. This risk is highest in confined spaces and a fire can break out and destroy a vessel in a matter of minutes.

For all types of ships

Among its flagship products for which this company is renown, MARINELEC Technologies has developed fire detection panels. This conventional or addressable equipment is sized to suit both the size and configuration of any ship. It is suitable for the smallest of passenger and working boats, right up to the largest of merchant vessels. These fire detection panels, the detectors and associated accessories from MARINELEC Technologies are approved by classification societies.

Up to 28 zones

Until now, MARINELEC Technologies’ simple and easy to install conventional detection panels covered 4 to 8 zones. The new PHILAE fire panel, having had its performance and reliability confirmed by laboratory tests, can be installed onboard all types of ships thanks to its modular system which enables it to cover 28 zones. Thus, it replaces the CARINA and D109 fire panels.

PHILAE © Marinelec Technologies

With PHILAE, MARINELEC Technologies has reached new heights in fire detection. This modular, adjustable, easy-to-install and user-friendly equipment remains competitive yet goes beyond the capacity of conventional technology - the power to make the difference, thanks to this French Tech product exclusively designed and built by the company.



The new Marine Equipment Directive MED fire panel will be approved by the Bureau Veritas. Although only just launched, PHILAE is already a success. The first units will shortly be delivered to oceanographic and supply vessels undergoing retrofitting and equip tugs currently under construction.