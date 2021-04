Segula Technologies ouvre un bureau d’ingénierie en Pologne

SEGULA Technologies, groupe mondial d’ingénierie, vient d’ouvrir un bureau d’études en Pologne afin d’y accompagner ses clients dans les secteurs de l’automobile, du ferroviaire et de l’oil and gas. Ce nouveau bureau est situé à Tychy, dans la région industrielle de Silésie.

Dans le secteur automobile, SEGULA Technologies a développé une gamme complète de services allant du design à l’industrialisation. Reconnu pour sa capacité à gérer des projets complets clés en main, qu’il s’agisse de véhicules ou de lignes de production, le Groupe proposera également son expertise pour répondre aux grands enjeux actuels de ses clients tels que l’e-mobilité ou la transformation digitale.

Dans le secteur ferroviaire, il s’agira pour le bureau d’études de Tychy d’accompagner ses clients dans le développement de matériel roulant, avec la création d’un pôle d’ingénierie mécanique et électrique spécialisé en simulation et en support aux essais.

Dans le secteur Oil and gas enfin, SEGULA Technologies apportera son expérience en ingénierie de procédés et des activités sur site (supervision d’installations, mise en service des infrastructures, etc.)

La Pologne possède une économie dynamique, un marché de l’ingénierie en forte augmentation et des écoles d’ingénieurs de très bonne qualité – autant d’atouts qui favorisent l’implantation de SEGULA dans ce pays.

Vincent Chip, directeur de SEGULA Pologne, déclare : « Notre ambition est de devenir le partenaire de référence de nos grands clients et un acteur majeur de l’ingénierie en Pologne. Nous disposons de nombreux atouts pour y arriver, notamment notre fine connaissance des standards industriels européens et mondiaux, notre expérience internationale ainsi que notre expertise reconnue dans l’industrialisation. »

De nombreux ingénieurs de haut niveau, automaticiens, roboticiens, développeurs logiciels, électroniciens, ainsi que des ingénieurs en design mécanique, électrique et en simulation vont rejoindre l’équipe polonaise. SEGULA envisage de recruter plusieurs dizaines d’ingénieurs la première année et de s’implanter dans d’autres villes par la suite.

Cette nouvelle implantation s’inscrit dans la stratégie globale de croissance du Groupe. Déjà présent dans plus de 30 pays, SEGULA Technologies a pour ambition de poursuivre son développement à l’international.

Communiqué de Segula