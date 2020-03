Semaine de l'emploi maritime du 23 au 27 mars

L’édition 2020 de la Semaine de l’Emploi Maritime se tient du 23 au 27 mars 2020 dans toutes les régions de métropole et d’outre-mer. L’occasion de découvrir l’ensemble des métiers maritimes, à terre ou en mer, de la construction navale à la pêche, le transport, les loisirs et le nautisme, les énergies renouvelables, les biotechnologies marines ou encore les services portuaires.



Retrouvez le calendrier des évènements de toutes les régions de France (plus de 300 actions de promotion des métiers, de découverte du secteur, de portes ouvertes en entreprises, d’aide à l’orientation ou à la formation, de forums de recrutements…) sur le site internet :

Semaine de l’emploi maritime

Ce site, ouvert spécifiquement pour cette opération (du 2 mars au 31 mai 2020), permet aux entreprises du secteur maritime de déposer facilement et en quelques clics leurs offres d’emploi et aux candidats de postuler.



N’hésitez pas à vous associer à ces actions en nous contactant… et à déposer vos offres d’emploi et/ou évènements sur le site pour leur assurer la meilleure visibilité !

Communiqué du CMF