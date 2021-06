Semi-rigides : Zeppelin lance une gamme à coque aluminium pour les professionnels

Administrations, services de secours et autres professionnels… Zeppelin lance une nouvelle gamme de semi-rigides à coque aluminium de 7 à 9 mètres. Une nouveauté pour le constructeur français, dont l’usine du Lude, dans la Sarthe, emploie 25 personnes et produit une centaine de bateaux par an. « Nous fabriquons des semi-rigides depuis 40 ans, avec des bateaux en polyester jusqu’à 7.5 mètres. Aujourd’hui, nous élargissons notre offre…