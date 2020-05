SHOM : Des séries de timbres pour commémorer 300 ans d'hydrographie

Timbres commémoratifs : 300 ans d’hydrographie française disponibles le 8 juin 2020

Le 25 mai 2020, La Poste émet un bloc de timbres à l’occasion de la célébration de 300 ans d’hydrographie française. Il sera disponible le 8 juin avec oblitération Premier jour du 22 mai. La France, mesurant très tôt les enjeux de la connaissance des océans, a été le premier État à se doter d’un service hydrographique national en créant le 19 novembre 1720 le Dépôt des cartes et plans de la marine, dont le Shom est l’héritier. Il est aujourd’hui l’opérateur public de référence pour l’information géographique maritime et littorale, c’est-à-dire la connaissance et la description de l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec les fonds marins et les zones littorales. Il mobilise à cet effet de multiples domaines d’expertise, dont la détermination de la profondeur et du relief des fonds marins (bathymétrie), la marée et l’océanographie physique.

Communiqué du SHOM