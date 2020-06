Shom : une exposition virtuelle pour les 300 ans de l'hydrographie française

A l’occasion de la célébration de 300 ans d’hydrographie française en 2020, le Shom propose de nombreux événements. La crise sanitaire actuelle a entrainé la fermeture au public de l’exposition au Géoroom de l’IGN à Saint-Mandé du 16 mars au 15 juin 20201. L’exposition aux Ateliers des Capucins à Brest a, elle, été reportée en 2021.

Une version virtuelle de cette exposition, basée sur les éléments présentés au Géoroom, est donc proposée aujourd’hui gratuitement pour permettre au plus grand nombre de découvrir, de chez soi, l’histoire de l’hydrographie française ; du Dépôt des cartes et plans de la Marine créé le 19 novembre 1720, au Shom qui en est l’héritier. Elle est articulée autour de six grandes thématiques dans une perspective historique couvrant plus de 300 ans : l’accompagnement hydrographique de l’exploration du monde, l’objectif toujours essentiel de la sécurité de la navigation, les progrès des sciences et techniques utilisées en hydrographie pour la compréhension de l’environnement marin, la contribution des hydrographes à la prévention des risques notamment de submersion marine et plus généralement d’élévation du niveau de la mer, l’apport au développement de l’économie bleue, le soutien à la Défense et aux opérations navales. Largement illustrée d’images, de films, mais aussi de sons, cette exposition virtuelle, accessible depuis tous les outils numériques, propose de nombreux liens qui permettent d’explorer les différents domaines d’expertises du Shom.

- Lien vers l’exposition virtuelle