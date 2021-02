Sibiril mise sur les pilotines et la servitude tout en restant disponible pour la SNSM

Spécialisé dans le composite et travaillant sur une gamme de bateaux professionnels allant jusqu’à une vingtaine de mètres, le chantier Sibiril Technologies de Carantec, dans le Finistère nord, ne manque pas d’activité en ce moment. Dans sa nef de construction, deux bateaux sont en cours de montage et d’armement : une pilotine pour la station du Havre et une vedette de sauvetage destinée à la SNSM. Et d’autres bateaux vont rapidement suivre. « Nous sommes complets jusqu’à la fin 2022 », explique à Mer et Marine Tristan Pouliquen, patron du chantier breton.

La coque de la futur pilotine havraise le 27 janvier (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

