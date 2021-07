Sica Atlantique : une année 2020 à deux visages

Sica Atlantique a réalisé en 2020 un exercice particulier avec un premier semestre exceptionnel et un second semestre au plus bas. La campagne 2021/2022 s’annonce plus positive. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Sica Atlantique ne calque pas son exercice fiscal sur les campagnes céréalières mais plutôt sur l’année civile. Ainsi, en 2020, le bilan annuel présente deux visages opposés. Le premier semestre correspond à la fin de la campagne 2019/2020. Le deuxième semestre s’étale sur la première m…