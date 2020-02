Singapour met en service ses trois dernières corvettes du type LMV

La marine singapourienne a officiellement mis en service, à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée le 31 janvier, les trois dernières des huit nouvelles corvettes réalisées dans le cadre du programme Littoral Mission Vessels (LMV). Ces bâtiments, nommés Fortitude, Dauntless et Fearless, s’ajoutent aux cinq premières unités de la série, les Independence, Sovereignty, Unity, Justice et Indomitable, entrées en flotte depuis 2017.

Réalisées par le chantier ST Marine de Singapour, ces corvettes ont été conçues en coopération avec le suédois Saab Kockums, qui a notamment réalisé sur son site de Karlskrona une partie de la superstructure de ces bateaux.

Les LMV mesurent 80 mètres de long pour 12 mètres de large et affichent un déplacement de 1250 tonnes en charge. Capables de dépasser la vitesse de 27 nœuds et opérer durant deux semaines, avec une autonomie de 3500 milles à vitesse économique, ces bâtiments très automatisés ont un équipage de seulement 23 marins, dont 5 officiers.

L’armement comprend un système surface-air VL Mica (12 missiles), une tourelle de 76mm, de l’artillerie légère télé-opérée (25 mm et 12.7mm) ainsi que des moyens non létaux (canons à eau et LRAD). Une double rampe permet la mise en œuvre de deux grands semi-rigides par le tableau arrière, les bâtiments disposant également d’une plateforme pour hélicoptère. Le radar principal est un NS-100 de Thales, placé sous radôme.

Ce programme a été lancé en 2010, la tête de série ayant été mise à l’eau en 2015.