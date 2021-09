SITL 2021 : inscrire les plates-formes françaises dans les Routes de la Soie

Les Nouvelles Routes de la Soie se sont développées depuis plus d’une décennie pour venir concurrencer le mode aérien entre l’Asie et l’Europe. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

« Les Routes de la Soie ne doivent pas être perçues comme un vecteur de flux mais plutôt comme des infrastructures », a rappelé en introduction Paul Tourret, directeur de l’Isemar. Ensuite, le second mythe à déconstruire concerne le port du Pirée. Paul Tourret veut retirer de l’esprit de tous, la notion de porte d’entrée du Pirée en Europe par Cosco. « Il n’est pas plus une porte d’entrée que peut l’être Abu Dhabi dans le golfe Persique. Pourtant, Cosco est présent dans ces de…