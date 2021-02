SITL : le salon reporté au 13 septembre

L’organisateur de la SITL, Reed Exhibitions, a annoncé le 9 février, le report de la Semaine de l’innovation du transport et de la logistique au mois de septembre.

La crise sanitaire se poursuit. Pour Reed Exhibitions, organisateur de la Semaine de l’innovation du transport et de la logistique, a décidé de décaler l’évènement au mois de septembre. La SITL se tiendra du 13 au 15 septembre, au Parc des expositions de la Porte de Versailles.

Pour la direction, ce nouveau report est lié à la crise sanitaire. « La crise sanitaire actuelle se poursuit malheureusement dans la durée avec les dernières annonces du gouvernement et la prolongation de l’état d’urgence sanitaire prochainement votée, ne permettant pas d’envisager la tenue de grands rassemblements aux dates prévues pour le salon. Dans ce contexte, Reed Expositions France a décidé, par mesure de précaution et anticipation, de décaler les dates de la SITL 2021 », indique un texte de Reed Exhibitions.

Maintenir le rendez-vous de la profession

« Tenant compte de la situation sanitaire actuelle, positionner la SITL 2021 sur le mois de septembre nous a semblé très pertinent afin d’offrir la meilleure vitrine possible pour le marché du Transport, de la Logistique et de la Supply Chain », a expliqué Alain Bagnaud, directeur général du Pôle sport, tourisme, transport et logistique.

«Nos clients sont très fidèles et nombreux encore cette année pour ce grand rendez-vous de la profession et je les en remercie. Nous profiterons des mois à venir pour organiser de nombreux temps forts avec notre marché et nous sommes convaincus que la prochaine édition, très attendue par la profession, sera un succès. » indique Thomas Desplanques, directeur des Divisions transport et logistique.

Maritime Day: pas de changement dans les thèmes

Le Maritime Day devrait se dérouler le 14 septembre. Les thèmes des conférences ne sont pas changés. La conférence internationale est toujours prévue pour le 14 septembre. Ces conférences seront animées par Hervé Deiss, rédacteur en chef de Ports et Corridors.