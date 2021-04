Six candidats pré-retenus pour le quatrième parc éolien normand

Le ministère de la Transition écologique a annoncé lundi 26 avril que le gouvernement avait pré-sélectionné six candidats pour la construction et l’exploitation du futur grand parc au large de la Normandie. Ce champ éolien offshore d’une puissance d’environ 1 GW, sera le huitième et le plus grand champ en France. En Normandie, après Fécamp, Dieppe-Le Tréport et Courseulles-sur-mer, ce sera le quatrième.

Les candidats retenus sont : Eoliennes en Mer Manche Normandie (société de projet d’EDF Renouvelable et de Maple Power - joint-venture d’Enbridge et CPPIB), Iberdrola Renovables France, Ocean Winds (co-entreprise dédiée à l’éolien en mer détenue par Engie et EDPR), Shell, le consortium formé par les groupes Total et RWE, et enfin le consortium formé par Vattenfall, wpd et la Banque des Territoires. Ils sont admis à participer au dialogue concurrentiel. Les candidats vont pouvoir améliorer leurs offres pendant la procédure et l’Etat va…