Smeralda : premier plein de GNL à Barcelone

Le nouveau paquebot de la compagnie italienne Costa Croisières, qui sera inauguré demain à Savone, a quitté hier soir Barcelone après y avoir réalisé son premier avitaillement complet en gaz naturel liquéfié. C’est en effet dans le port catalan que le Costa Smeralda regarnira ses soutes toutes les deux semaines. La livraison de GNL a été assurée par le Coral Methane. Ce navire de l’armement Anthony Veder a été spécialement converti en souteur GNL dans le cadre d’un contrat global de fourniture de GNL conclu avec Shell par l'armateur américain Carnival, dont plusieurs marques vont exploiter des paquebots fonctionnant au gaz. Il y d’abord eu l’AIDAnova mis en service fin 2018, désormais le Costa Smeralda, l’an prochain le Mardi Gras de Carnival Cruise Line et l’Iona de P&O Cruises, puis en 2021 l’AIDAcosma et le Costa Toscana… et d’autres encore à suivre.

Le Coral Methane a livré environ 3200 m3 de GNL au Costa Smeralda. Ce dernier est pour mémoire équipé de trois cuves cylindriques, deux de 35 mètres de long pour 8 mètres de diamètre et d’une capacité de 1525 m3 chacune, et une troisième de 28 mètres de long, 5 mètres de diamètre et 520 m3. Le gaz, qui alimente quatre moteurs dual-fuel MaK-Caterpillar 16 M 46 DF, permet de répondre à l’ensemble des besoins énergétiques du navire, de la propulsion à l’hôtellerie. Selon l’armateur, l’emploi du GNL sur ce navire permet d’éliminer les émissions d’oxydes de soufre (SOx), de réduire leur portion congrue les rejets de particules fines (-95 à 100%), de baisser de 85% les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et de 20% les rejets de CO2 par rapport à une propulsion classique.

Long de 337 mètres pour une largeur de 42 mètres, le Costa Smeralda affiche une jauge de 182.700 GT et pourra accueillir jusqu’à 6518 passagers. Livré le 5 décembre par le chantier finlandais Meyer Turku, il débutera samedi son exploitation commerciale au départ de Savone, avec des croisières d’une semaine vers Marseille (en tête de ligne chaque dimanche), Barcelone (lundi), Palma de Majorque (mardi), Civitavecchia (jeudi) et La Spezia (vendredi).