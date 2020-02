Socarenam réalisera les nouvelles VCSM de la Gendarmerie maritime

Après les six futurs patrouilleurs d’outre-mer (POM) de la Marine nationale, Socarenam a remporté l’appel d’offres portant sur la réalisation des nouvelles vedettes côtières de surveillance maritime (VCSM) de la Gendarmerie maritime. Un contrat à plus de 19 millions d’euros (HT), qui s’ajoutent aux 224 millions du marché des POM attribué en décembre.

L’appel d’offres avait été lancé en mars 2019 par la Direction Générale de l’Armement pour l’acquisition de quatre nouvelles VCSM destinés à être basées en métropole et outre-mer. Parmi les trois offres reçues, indique l'avis d'attribution, le lauréat a été désigné fin janvier.

Ces bateaux d'un peu plus de 20 mètres viendront compléter le parc des 24 VCSM du type RPB 20 livrées par CNB et Raidco Marine (ce modèle est maintenant commercialisé par Ufast, qui a racheté les moules) entre 2003 et 2007.

Les nouvelles unités, destinées notamment à des missions de surveillance des eaux françaises, de lutte contre les trafics illicites et de police de pêches, rejoindront la Gendarmerie maritime à partir de 2021. Deux d’entre elles sont destinées à remplacer les deux VCSM actuellement déployées en Guyane, alors qu’une troisième sera affectée à la protection des eaux du nord de la Bretagne. Les vedettes remplacées seront repositionnées dans le Var au profit de la brigade d’Hyères et du Centre National d’Instruction de la Gendarmerie Maritime (CNIGM) de Toulon. Ce dernier doit en effet pourvoir à la succession, l’an prochain, de sa vieille vedette du type V14, la Réséda.

On notera que Socarenam travaille déjà pour la Gendarmerie maritime puisque le constructeur vient de réaliser la vedette de surveillance maritime et portuaire (VSMP) Armet. Une unité de 15 mètres qui, après avoir rencontré quelques soucis avec sa propulsion, devrait être livrée dans les semaines qui viennent. Elle est destinée au peloton de sûreté maritime et portuaire (PSMP) de Saint-Nazaire.

Parallèlement, la DGA prépare un nouvel appel d’offres qui portera sur le remplacement des six patrouilleurs côtiers de gendarmerie (PCG) actuellement en service. Il s’agit du plus important programme destiné à la Gendarmerie maritime depuis une trentaine d’années. Le projet vise à remplacer les PCG de 32 mètres : la Jonquille et le Jasmin, réalisés par Couach et mis en service en 1996 et 1997, le Géranium et la Violette sortis en 1997 du site Naval Group à Lorent, ainsi que l’Athos et l’Aramis. Construits par les chantiers de l’Estérel, à Cannes, ces derniers, entrés en flotte en 1980 et 1981, sont les deux anciens patrouilleurs de surveillance des sites qui étaient auparavant exploités au profit de la DGA et de son centre d’essais des Landes, avant d’être transférés à la Gendarmerie maritime en 2015 afin de remplacer à Cherbourg le vieux patrouilleur Glaive, désarmé la même année.

Les successeurs des PCG sont attendus à partir de 2022 avec un rythme de livraison de deux à trois unités par an. Deux seront basés à Cherbourg, les autres étant stationnés à Lorient, Toulon, Papeete (Polynésie française) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).