Socarenam va construire un OPV pour les garde-côtes polonais

C’est un beau contrat à l’export pour le chantier boulonnais Socarenam, qui bénéficie des investissements liés au programme européen pour renforcer les moyens de contrôle aux frontières extérieures de l’UE. Le constructeur français, associé au bureau d‘architecture Mauric pour le design de ce bâtiment, a annoncé hier la commande d’un patrouilleur hauturier qui sera armé par le service de garde-côtes de la Pologne. Celle-ci participe au financement du bateau mais c’est le Fonds européen pour la Sécurité Intérieure (FSI) qui supporte le plus gros de l’investissement. Ce qui avait aussi été le cas pour le patrouilleur Jean-François Deniau, livré à la Douane française en 2015 et régulièrement employé au profit de l’agence européenne Frontex en Méditerranée.

(© : SOCARENAM / MAURIC)

Dans le cas présent, le futur OPV des garde-côtes polonais est principalement destiné au contrôle des frontières de l’Union européenne. Il sera basé à Gdansk et pourra évoluer dans toutes les eaux européennes, de la Baltique à la Méditerranée. Ce bâtiment est conçu comme une plateforme polyvalente capable de remplir un large panel de missions, de la surveillance aux opérations de contrôle et de lutte contre les trafics illicites, en passant par le sauvetage de naufragés, l’assistance aux navires en difficulté ou encore la lutte contre la pollution.

Livrable fin 2022, cet OPV de près de 70 mètres verra sa coque réalisée par un chantier polonais. Elle sera ensuite remorquée en France où Socarenam procèdera à son achèvement sur son site de Boulogne-sur-Mer.

(© : SOCARENAM / MAURIC)

Long très précisément de 69.9 mètres pour 11.5 mètres de large et 3.5 mètres de tirant d’eau, ce patrouilleur verra sa coque réalisée en acier renforcé (pour tenir compte des eaux glacées de la Baltique en hiver) et ses superstructures en aluminium. Son déplacement atteindra environ 1150 tonnes en charge.

Armé par un équipage de 20 marins et doté de logements pour 14 personnes supplémentaires, il pourra atteindre la vitesse de 19 nœuds et franchir 2600 milles à 9 nœuds. Son autonomie sera très importante puisqu’il pourra rester jusqu’à un mois en mer sans ravitaillement. Il sera équipé d’une propulsion diesel-électrique avec trois générateurs principaux Cummins QSK60 de 2250 kVA et deux propulseurs azimutaux de 2250 kW. S’y ajouteront deux propulseurs d’étrave en tunnel de 200 kW chacun.

(© : SOCARENAM / MAURIC)

Il pourra mettre en œuvre un drone aérien de surveillance grâce à une plateforme de 25 m² servant également aux hélitreuillages. La drome comprendra quant à elle deux embarcations sous bossoirs Davit : un semi-rigide de 10.5 mètres capable d’accueillir 10 personnes et de filer à 35 nœuds, ainsi qu’une embarcation de sauvetage longue de 8.5 mètres, pouvant loger 10 personnes et atteindre 30 nœuds. Le bâtiment disposera sur l’arrière d’un emplacement pour deux conteneurs de 20 pieds et une grue d’une capacité de 5 tonnes à 11 mètres pour les opérations de manutention. Ces conteneurs pourront par exemple accueillir des équipements sanitaires pour le soutien à des missions de sauvetages. Le navire est à ce titre conçu pour pouvoir recueillir jusqu’à 250 naufragés pendant 24 heures.

Le futur patrouilleur des garde-côtes polonais sera enfin équipé de deux canons à eau télé-opérés d’une capacité de 90 m3/h (à une pression de 10 bars) pour la lutte contre les incendies en mer, et pourra au besoin déployer des moyens antipollution. Un armement léger (mitrailleuses) pourra être installé une fois le patrouilleur livré.

Ce nouveau modèle d’OPV vient s’ajouter à ceux déjà réalisés ces dernières années par Socarenam pour la douane (Kermorvan, Fourmentin, Deniau) et la marine française (La Confiance, La Résolue, La Combattante) et la flotte belge (Castor et Pollux. Le constructeur boulonnais, toujours en partenariat avec Mauric pour le design des patrouilleurs qu’il construit, débute également la réalisation des six futurs patrouilleurs d’outre-mer (POM) de la Marine nationale, dont la tête de série sera livrée en 2022.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

(© : SOCARENAM / MAURIC)