Socarenam va réaliser cinq vedettes pour la police fédérale belge

Le chantier Socarenam Côte d’Opale d’Etaples et le bureau d’architecture nantais Pierre Delion ont remporté un beau contrat auprès de la police fédérale belge. Celle-ci leur a confié, à l’issue d’un appel d’offres international, la réalisation de cinq vedettes de patrouille côtière et maritime. Le contrat, notifié en juin dernier, doit voir la construction des deux premières unités débuter à la fin de cette année.

Longues de 15.98 mètres pour une largeur de 4.98 mètres et un creux de 1.83 mètre, ces vedettes en aluminium ont été conçues pour pouvoir évoluer aussi bien en mer que dans les cours d’eau intérieurs. Equipées de deux moteurs diesels de 450 cv chacun (avec deux réservoirs de 1200 litres), et de lignes d’arbres, elles pourront atteindre la vitesse de 30 km/h. « Naviguant principalement sur des canaux, ces vedettes disposeront d’un tirant d’eau et d’un tirant d’air (mâture rabattable avec une assistance mécanique) réduits malgré la présence d’un poste de commande extérieur et d’une hauteur sous barrot importante en timonerie (2.05m). Grâce à leur gabarit maîtrisé et à leur manoeuvrabilité importante, elles pourront manoeuvrer facilement dans des espaces resserrés », expliquent le constructeur et l’architecte. « Cet été, la carène a été testée en bassin de carènes à Liège afin de confirmer les engagements pris lors de la réponse à l’appel d’offres au sujet de la hauteur du champ de vagues créé lors du déplacement de celle-ci dans un canal à pleine vitesse (30 km/h). L’avant-projet réalisé en concertation avec les utilisateurs a permis depuis de valider et optimiser le plan de pont qui est composé de nombreux espaces ou apparaux pour répondre aux missions variées des policiers (plateforme électrique sur l’arrière, potence et jason’s cradle sur la plage arrière, échelles dépliables et platelage escamotable pour embarquer depuis le toit ou le pont, espace de boat landing à l’avant, etc…) »

Une attention particulière a été portée au confort et à la réduction du niveau sonore, soulignent Socarenam et Delion : « la timonerie est montée sur quatre silent-blocks et une étude acoustique a été menée afin d’atteindre les engagements pris au-delà du cahier des charges. Les emménagements se décomposent en une grande timonerie avec un carré accueillant un bureau avec ordinateur et un espace de vie sous pont avec tout le nécessaire pour l’équipage (cuisine et WC) ».

Le chantier d’Etaples et l’architecte nantais ont pour mémoire déjà collaboré sur plusieurs projets ces dernières années, notamment les 21 vedettes de liaison de 15.6 mètres (VLI) livrées entre 2016 et 2018 à la Marine nationale. Il y avait eu avant cela deux vedettes de pompiers de 12 mètres destinées au nouveau terminal méthanier Dunkerque LNG et livrées en 2015. Puis l’année suivante une unité dérivée pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Pas-de-Calais. Ce modèle avait également servi à développer la nouvelle vedette de sauvetage de station SNSM de Gravelines, également entrée en service en 2016.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.