SolarinBlue : une start-up française se lance dans le photovoltaïque flottant

Si le photovoltaïque a gagné les plans d’eau intérieurs, l’offshore en est encore à ses balbutiements. Mais SolarinBlue, une petite start-up française, tente de relever le défi, alors que les premiers projets commencent à voir le jour dans le monde.

L’entreprise a été créée par Armand Thiberge, un entrepreneur du monde de la Tech. Il a notamment fondé SendinBlue, une plateforme de marketing digital pour les PME permettant de communiquer avec ses clients par courrier électronique ou SMS. Si SolarinBlue, qui emploie six salariés en France avec des profils d’ingénieurs en recherche et développement et deux autres en Inde, a vu le …