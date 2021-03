Sophie Panonacle, nouvelle présidente du bureau du Conseil National de la Mer et des Littoraux

Les élections des membres du bureau du Conseil National de la Mer et des Littoraux se sont tenues ce lundi 29 mars, lors de la réunion plénière, présidée par Annick Girardin, Ministre de la Mer.

Sophie Panonacle, députée de la Gironde a été élue présidente du bureau du CNML aux côtés de Frédéric Moncany de Saint-Aignan, Président du Cluster Maritime Français, élu vice-président.

Elle succède à Karine Claireaux, maire honoraire de Saint-Pierre-et-Miquelon et ancienne sénatrice.

Le renouvellement des 17 membres du bureau a permis à une majorité de femmes de faire leur entrée dans le collège des élus : Catherine Chabaud, députée européen, Béatrice Aliphat, conseillère régionale de la Région PACA, Anne-Laure Santucci, conseillère territoriale de l’Assemblée de Corse et Claire Hugues, Vice-présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire. Le sénateur polynésien Téva Rohfritsch, représente les territoires ultramarins. Jean-François Rapin, Président de l’ANEL, complète le collège des élus en tant que membre de droit.

Les 5 autres collèges (établissements publics et organises professionnels, entreprises, organisations syndicales de salariés, associations et fondations, personnalités qualifiées) sont également représentés par 10 nouveaux membres.

Cette réunion fut l’occasion pour Sophie Panonacle de dresser le bilan de la consultation, qu’elle avait menée, sur l’évolution du CNML, à la demande de la Ministre de la Mer.

Le souhait partagé de redynamiser le CNML

La nouvelle présidente du bureau souhaite redynamiser le CNML afin qu’il retrouve sa vocation originelle d’instance de concertation nationale unique, de dialogue et de réflexion stratégique pour les politiques relatives à la mer et aux littoraux sur l’hexagone et les Outre-mer.

En accord avec la Ministre de la Mer, Sophie Panonacle appelle de ses vœux une plus forte représentativité des territoires ainsi que la mise en cohérence des nombreuses instances existantes, notamment le Comité France Maritime et le Comité France Océan.

Enfin, pour mener à bien ses travaux, le CNML doit se doter de davantage de moyens et intégrer une dimension citoyenne. Sophie Panonacle entend s’appuyer sur la mobilisation collective des 52 membres pour réussir sa nouvelle mission au service de la communauté maritime.

Liste complète du bureau du CNML

Collège des élus :

1. Sophie PANONACLE – Députée de Gironde

2. Béatrice ALIPHAT – Conseillère régionale de PACA

3. Anne-Laure SANTUCCI – Conseillère territoriale de Corse

4. Teva ROHFRITSCH – Sénateur de Polynésie française

5. Claire HUGUES – Vice-présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

6. Catherine CHABAUD – Députée européenne

Élu de droit en tant que président de l’Association nationale des élus du littoral (ANEL) :

7. Jean-François RAPIN – Président de l’ANEL

Collège des établissements publics et organismes professionnels :

8. Gérard ROMITI – Président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM)

9. Jean-Pierre CHALUS – Président de l’Union des ports de France

Collège des entreprises :

10. Vincent BALES – Directeur général de WPD France

11. Fernand BOZZONI – Trésorier d’Armateurs de France

Collège des organisations syndicales de salariés :

12. Pierre MAUPOINT de VANDEUL – Président CFE CGC Marine

13. Thierry LE GUEVEL – Secrétaire général de l’Union fédérale maritime (FGTE CFDT)

Collège des associations et fondations :

14. Philippe VALLETTE – Co-président du Réseau Océan Mondial

15. Antidia CITORES – Porte-parole de Surfrider Foundation Europe

Collège des personnalités qualifiées et membres de droit :

16. Frédéric MONCANY DE SAINT-AIGNAN – Président du Cluster maritime français

17. Emmanuel DE OLIVEIRA – Président des Sauveteurs en Mer (SNSM)

Communiqué de Sophie Panonacle, 30/03/21