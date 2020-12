La Russie va pouvoir créer une base navale au Soudan

Les autorités russes et soudanaises ont finalisé un accord qui va permettre à Moscou de disposer d’un important point d’appui militaire sur le continent africain. La Russie est autorisée à créer une base navale sur la mer Rouge, à Port-Soudan, où plusieurs grands bâtiments, y compris des unités à propulsion nucléaire, comme des sous-marins, disposeront de postes à quai. En plus d’assurer le ravitaillement en vivres, combustible et munitions (le Soudan autorise l’acheminement d’armes) des unités déployées dans la région, le site sera équipé pour assurer des opérations d’entretien et de réparation des navires et de leurs équipements. Il servira également aux escales permettant aux marins de se reposer entre deux périodes de mer.

S’ajoutant à la base navale syrienne de Tartous, le grand point d’appui de la marine russe en Méditerranée orientale, cette future base située au centre de la mer Rouge permettra à Moscou de renforcer sa présence navale dans une zone stratégique, avec un accès rapide au nord de l’océan Indien et au golfe arabo-persique.

