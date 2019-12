Sous-marins néerlandais : Naval Group dans les trois finalistes

Le groupe français fait partie des trois finalistes sélectionnés par les Pays-Bas dans la compétition pour le remplacement des quatre sous-marins du type Walrus. L’annonce a été faite en fin de semaine dernière par le ministère néerlandais de la Défense, qui a donc invité trois compétiteurs à participer à la prochaine phase de sélection. Naval Group, allié au constructeur néerlandais Royal IHC, fait face à l’offre du groupe national Damen, qui s’appuie sur les sous-marins développés par le groupe suédois Saab, et à celle de l’allemand TKMS. L’espagnol Navantia, dont le premier S-80, confronté à d’importants déboires techniques et retards, n’est toujours pas à l’eau, a été sorti de la compétition.

Une nouvelle phase s’ouvre désormais, au cours de laquelle les industriels vont débuter une coopération technique approfondie avec le ministère néerlandais de la Défense. Il s’agira de définir plus précisément, pour chacune des trois offres, le design et les capacités opérationnelles des futurs bâtiments de la Koninklijke Marine, ainsi que la solution industrielle qui peut être mise en œuvre pour les construire. Cela, avec comme objectif un maximum de retombées pour l’industrie navale du pays. Il s'agit de la seconde phase d'un processus qui en comptera cinq en tout (dites Lettes A, B, C, D et E) et devrait durer encore deux ans.

Naval Group a annoncé en février dernier son alliance avec les chantiers néerlandais Royal IHC, qui participeraient à la construction des sous-marins en cas de victoire avec un réseau déjà identifié d’une centaine de partenaires industriels locaux. S’appuyant sur son expérience des contrats en transfert de technologie, notamment au Brésil et en Australie, le groupe français entend avec son partenaire reconstruire aux Pays-Bas une capacité de production de sous-marins (perdue après la réalisation des Walrus dans les années 90) et accompagner sur le long terme l’industrie et la marine néerlandaises pour le maintien en condition opérationnelle des futurs bâtiments. « Construire une grande communauté sous-marine néerlandaise avec l'industrie et les centres d’expertise des Pays-Bas est essentiel pour renforcer la base technologique et industrielle de la défense néerlandaise. En transférant l’expertise de Naval Group vers le ministère de la Défense et d'autres partenaires, les Pays-Bas seront en mesure de maîtriser en toute autonomie l’ensemble des opérations industrielles. Nous nous réjouissons d'intensifier notre coopération avec Naval Group et invitons d'autres entreprises néerlandaises à se joindre à nous ! », a déclaré Dave Vander Heyde, président de Royal IHC, après l'annonce du résultat de la Lettre A.

L’offre française est basée sur une version à propulsion conventionnelle des nouveaux sous-marins nucléaires d’attaque de la Marine nationale, dont la tête de série, le Suffren, commencera début 2020 ses essais en mer en vue d’une livraison l’été prochain et d’une mise en service en 2021. Cette solution d’un Barracuda conventionnel a déjà été retenue par l’Australie, pour laquelle Naval Group va construire 12 sous-marins à Adelaide. La version proposée aux Pays-Bas est une nouvelle adaptation, cette fois aux besoins de la marine néerlandaise. Une première différence extérieure est apparue avec les visuels dévoilés récemment par Naval Group, montrant un bâtiment doté d'ailerons de plongée sur le kiosque, et non rétractables à l’avant de la coque comme ce sera le cas pour les Barracuda français et australiens. Ces bâtiments océaniques d’une centaine de mètres peuvent pour mémoire mettre en œuvre jusqu’à 24 armes, dont des missiles de croisière français MdCN, capables de traiter des objectifs terrestres durcis à grande distance (un millier de kilomètres). Une capacité stratégique que la France met bien sûr en avant.

Les prochaines phases de sélection et d'évaluation permettront au gouvernement néerlandais de faire son choix entre les propositions de Damen/Saab, Naval Group/Royal IHC et TKMS. Une décision finale est attendue en 2022, ce qui laissera notamment le temps aux Néerlandais de suivre la mise en service du Suffren, mais aussi celle du premier sous-marin du type 218G réalisé par TKMS pour Singapour (livrable en 2021) et l’avancée du programme A26, dont la tête de série doit être livrée en 2022 par Saab à la marine suédoise.

Pour mémoire, les Pays-Bas souhaitent remplacer leurs quatre sous-marins actuels du type Walrus. Ces bâtiments de 68 mètres et 2450 tonnes de déplacement en surface, mis en service entre 1990 et 1994, ont été modernisés afin de porter leur durée de vie de 25 à 35 ans. Leurs successeurs doivent être tous opérationnels à l’horizon 2031. Dans le cadre de programme, la marine néerlandaise souhaite des sous-marins océaniques à fortes capacités, aptes à se déployer loin et longtemps, notamment dans la zone des Caraïbes pour protéger les intérêts stratégiques du pays. Des bâtiments qui doivent aussi constituer un apport capacitaire majeur aux opérations de l’OTAN.