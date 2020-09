Sri Lanka : grave incendie à bord d’un pétrolier

Le 3 septembre, alors qu’il se trouvait à environ 38 milles dans l’est du Sri Lanka, une explosion est survenue à bord du pétrolier New Diamond, en salle des machines, tuant l’un des 23 membres d’équipage. L’explosion a déclenché un incendie à bord du navire transportant 2 millions de barils de brut chargés au Koweït pour l’Inde. Les 22 autres membres d’équipage ont dû quitter le navire, tandis que l’on redoutait une possible marée noire.

La marine sri lankaise, qui a conduit les opérations de lutte contre l’incendie, a annoncé que le feu avait été éteint 79 heures après avoir été signalé. Mais il a repris lundi sous l’effet conjugué du vent et des fortes températures à bord. La marine et l’armée de l’air sri-lankaises sont mobilisées pour contenir les flammes, mais aussi des navires de la marine et des garde-côtes indiens.

Le New Diamond, battant pavillon Panama, est armé par Porto Emporios Shipping et affrété par Indian Oil Corp. Construit en 2000, il mesure 333 mètres de long par 60 de large et affiche près de 300.000 tonnes de port en lourd.

