Star Clippers n'a pas fait une croix sur le cinq-mâts Flying Clipper

Au début du mois, on apprenait que Tradewinds Voyages UK, une toute jeune société créée au Royaume-Uni le 7 février dernier sous le statut d’agent de voyages, devait exploiter à compter de mars 2021 le grand voilier de croisière Flying Clipper construit par Brodosplit. Un navire commandé par Star Clippers mais que ce dernier n’a pas pu réceptionner suite à un grave désaccord avec le chantier croate quant au paiement de certains surcoûts liés à des modifications et à l’important retard que la construction du bateau a connu. A l’issue d’un premier round juridique, Brodosplit, qui demeure donc propriétaire du navire puisqu’il n’a pas été livré, a été d’après les media croates autorisé par la justice à l’exploiter.

Le contentieux juridique n’est, pour autant, pas terminé. L’armateur suédois Mikael Krafft, qui a fondé Star Clippers il y a 30 ans, semble en effet être déterminé à récupérer le bateau. « Nous voulons être clair quant au fait que Star Clippers n’est pas affiliée à Tradewinds Voyages UK. Star Clippers n’a pas non plus donné la permission à Tradewinds Voyages UK d’utiliser la marque déposée Flying Clipper ni à opérer le Flying Clipper », a expliqué la compagnie dans un message à ses partenaires, dont Mer et Marine a pris connaissance. Elle y donne en outre des précisions sur la bataille juridique en cours. Star Clippers est donc toujours engagée avec Brodosplit « dans des procédures d’arbitrage pour résoudre un certain nombre de différends relatifs au Flying Clipper. Brodosplit a adopté la position selon laquelle il n’était pas dans l’obligation de livrer le Flying Clipper à Star Clippers. Ce qui est contesté par Star Clippers. Par un jugement provisoire en date du 30 janvier 2020, le tribunal arbitral a ordonné à Brodosplit de s’abstenir de conclure toute transaction dans le but de vendre ou de transférer le Flying Clipper en attendant l’arbitrage ». La compagnie, qui affirme qu’elle « aura recours à toutes les actions nécessaires pour faire respecter (ses) droits », se dit « confiante » quant à l’issue de la procédure en cours, pour laquelle elle attend « une décision arbitrale finale au premier trimestre 2021 ».

Inspiré du cinq-mâts France II lancé à Bordeaux en 1911, le Flying Clipper, commandé en 2015, est le plus grand voilier de croisière traditionnel au monde. Il a été lancé en juin 2017 à Split. Le navire de 8770 GT de jauge et 150 cabines, long de 162 mètres pour une largeur de 18.5 mètres, a débuté en novembre 2018 ses essais en mer. D’abord sans ses mâts, qui peuvent supporter 35 voiles (pour 6350 m²) et ont été installés en 2019.

Mikael Krafft, navigateur lui-même depuis son enfance et amoureux des grands voiliers d’antan, compte l’ajouter aux trois navires déjà exploités par Star Clippers, une compagnie de croisière unique au monde exploitant des répliques des lévriers des mers qui sillonnaient le globe à la fin du XIXème et au début du XXème siècle. Ses deux premiers bateaux furent le Star Clipper et le Star Flyer, des quatre-mâts goélettes de 111 mètres, 170 passagers et 74 membres d’équipage sortis des chantiers belges de Gand en 1991 et 1992. Puis il y a eu le superbe Royal Clipper, cinq-mâts barque de 134 mètres, 227 passagers et 106 membres d’équipage. Conçu sur le modèle du célèbre Preussen allemand (1902), il a été livré en 2000 par les chantiers polonais de Gdansk.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.