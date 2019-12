STARCROISIERES.COM : LA meilleure agence de vente de croisières en ligne selon Google

Vous n’avez pas encore réservé vos prochaines vacances ? Star Croisières est là pour vous aider et vous propose des milliers de voyages en croisières à destination du monde entier. Vivez une expérience unique avec des compagnies renommées telles que MSC Croisières, Costa Croisières ou encore Royal Caribbean.

Depuis 2013, Star Croisières est au service des voyageurs qui apprécient les belles vacances, au prix personnalisé, et sans le souci de l’organisation. Située dans le Carré d’Or de Monaco près de la Place du Casino, la jeune entreprise est devenue en quelques années LA meilleure agence de la vente de croisières en ligne selon Google. Son équipe est composée d’une soixantaine de personnes réparties entre Monaco, l’Espagne et les États-Unis où de nouveaux bureaux viennent d’être inaugurés.

« Depuis notre année d’ouverture, nous avons une croissance d’environ 30% chaque année. Aujourd’hui, nous nous trouvons parmi les meilleures agences de croisières onlines sur le marché français » comme le précise Victor Flores, directeur de l’agence Star Croisières.

Meilleur partenaire commercial avec la compagnie Azamara Club Cruises, elle a plusieurs fois été récompensée par MSC Croisières, Regent Seven Seas Cruises ou Norwegian Cruise Line pour ses excellents résultats de vente !

(©Shutterstock)

Le secret de cette réussite ?

La croisière est un produit « clé en main » s’adressant à tous les clients et à toutes les envies d’évasion. Des séniors, aux couples en voyage de noce, en passant par les familles ou encore les amis, chacun peut trouver la croisière qui lui convient. En France, en Europe ou dans le monde, il y en a pour tous les goûts, mais toujours en pension complète avec un service à bord de qualité et une gastronomie raffinée.

Ce que les clients de Star Croisières apprécient le plus ? « Des vacances tout compris pour une détente totale. Tout est déjà planifié : animations, escales, nourriture, etc. » assure Victor Flores. Star Croisières organise votre séjour, vos vols, vos transferts et vos excursions. Tout cela accompagné d’une qualité de service inégalée, du professionnalisme et de la sympathie des experts croisières. Il ne reste plus qu’aux vacanciers à apprécier des moments inoubliables et de les immortaliser avec des photos souvenirs.

Au départ de nombreuses villes portuaires du monde entier comme Marseille, Miami, Barcelone, Gênes, et bien d’autres encore, les futurs croisiéristes trouveront forcément une croisière correspondant le plus à leurs besoins, à leurs envies et à leur budget. Grâce aux armateurs les plus connus tels que MSC Croisières, Costa Croisières, Royal Caribbean, Celebrity Cruises ou encore Norwegian Cruise Line, les voyageurs ont la possibilité de découvrir le monde d’une nouvelle façon avec notamment un accès facilité à des zones peu visitées.

(©Shutterstock)

Une relation privilégiée

« Le côté humain de toute l’équipe est notre point fort. Nos conseillers croisières, tous spécialistes, s’occupent toujours de leurs clients de A à Z. Si vous réservez avec Star Croisières, votre agent de réservation sera toujours disponible avant, pendant et après votre voyage. Nous travaillons avec la majorité des compagnies de croisières existantes et nous avons des clients de tous les âges, nationalités, langues, situations économiques... C’est notre qualité de service offerte à chacun de nos futurs croisiéristes qui les ravit, sans oublier les prix très compétitifs » explique Victor Flores.

Star Croisières privilégie la qualité plutôt que la quantité… contrairement à d’autres. Elle possède un site web très complet (https://www.starcroisieres.com), simple et facile à utiliser, regroupant les informations les plus importantes de chaque compagnie, navire et itinéraire. Son catalogue très complet est régulièrement mis à jour tant au niveau des destinations qu’au niveau des services proposés par les compagnies.

Fin 2019, Star Croisières a même lancé son blog dédié à l’actualité du monde de la croisière. Des articles variés et de qualité présentant les nouveaux navires, les destinations insolites mais aussi les “trucs et astuces” à connaître avant de faire vos valises et de larguer les amarres…

