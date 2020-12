Stena aligne un nouveau ferry E-Flexer entre Belfast et Liverpool

Après le Stena Estrid et le Stena Edda, livrés respectivement en novembre 2019 et janvier 2020, un nouveau ferry E-Flexer, le Stena Embla a rejoint l'Europe et la flotte de la compagnie suédoise. Il sera aligné, à partir de janvier 2021, sur la ligne entre Belfast et Birkenhead, à côté de Liverpool. Ses deux aînés sont également sur la mer d'Irlande (Belfast-Brirkenhead et Holyhead-Dublin). Stena annonce, qu'entre ces trois navires et les travaux menés dans les terminaux portuaires, elle vient de clore un investissement de 400 millions de livres sterling dans la zone, sur laquelle elle est présente depuis 25 ans.

Le Stena Embla a été construit, comme toute la série des E-Flexer dans les chantiers chinois CMI Jinling Weihai. Trois d'entre eux sont destinés à Brittany Ferries, le Galicia, récemment livré et les Salamanca et Santoña, qui entreront en flotte en 2022 et 2023. DFDS France va également en affréter un, le futur Côte d'Opale, livrable à l'été 2021.

Ces ferries de 214 mètres de long pour 27.8 mètres de large afficheront une jauge de 48.000 GT. Ils pourront accueillir 1000 passagers et disposeront de 3100 mètres linéaires pour le fret. Les deux derniers de la série destinés à Stena seront plus grands. Leur longueur atteindra 240 mètres et ils disposeront de 3600 mètres linéaires de garages. La capacité en passagers sera accrue de 30% et le nombre de cabines de 50%. On ne sait pas encore sur quelles lignes ils seront exploités.

