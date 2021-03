Stena Bulk: un concept de navire modulaire

L’armement suédois Stena Bulk a annoncé lundi qu’il travaillait sur un nouveau type de navire modulaire. Ce concept de bateau hybride baptisé InfinityMAX est présenté comme « un changement de paradigme dans le transport de marchandises ».

Plus flexible, ce nouveau type de navire serait capable de transporter, en même temps, du vrac sec, ainsi que du vrac liquide ou des gaz liquéfiés, en particulier de nouveaux carburants, comme le méthane, l’hydrogène ou l’ammoniac. Stena Bulk table sur une demande croissante pour transporter ces produits entre des zones où les énergies renouvelables sont abondantes et des régions où la demande est forte. Différents compartiments, autonomes énergétiquement, grâce à des éoliennes et panneaux solaires, peuvent être assemblés. Ces unités de fret…