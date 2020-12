Stena double ses capacités fret entre Cherbourg et l'Irlande

Décidément, la perspective du Brexit provoque une nouvelle dynamique chez les opérateurs de ferries au départ des ports irlandais. Après DFDS qui annonçait il y a quelques jours l'ouverture d'une ligne entre Rosslare et Dunkerque, c'est au tour de Stena Line d'annoncer l'affectation d'un navire supplémentaire et le doublement de ses capacités sur la rotation entre Cherbourg et le même port de Rosslare. Pour mémoire, le groupe danois opère actuellement cette ligne de fret, avec un départ du Stena Horizon un jour sur deux en alternance avec le fréteur Epsilon d'Irish Ferries. Stena va aligner le Stena Foreteller, qui dispose d'un linéaire de 3000 mètres, à partir du 4 janvier. Irish Ferries, qui relie Dublin et Cherbourg trois fois par semaine, devrait également augmenter ses capacités.

Actuellement, la République d'Irlande est majoritairement ravitaillée par le landbridge, nom donné à la route logistique transitant par les ports britanniques. Dans le contexte d'incertitude douanière liée à un éventuel no-deal, les Irlandais se tournent vers les liaisons directes pour le marché commun européen.

