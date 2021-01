Stena positionne tous ses E-Flexer sur la ligne Belfast-Liverpool

L’armement suédois Stena positionne un troisième ferry géant du type E-Flexer sur les liaisons entre Belfast (Irlande du nord) et Liverpool (Angleterre). Après les Stena Estrid et Stena Edda, livrés en novembre 2019 et janvier 2020 par les chantiers chinois CMI Jinling Weihai, le Stena Embla, fraîchement entré en flotte, est arrivé le 2 janvier à Belfast pour être exploité sur la même ligne que ses aînés. Il débutera son activité dans le courrant du mois et va permettre à la compagnie d’accroître de 20% sa capacité sur le service Belfast-Liverpool (Birkenhead) sur lequel Stena anticipe une forte hausse du trafic en raison du Brexit.

Le Stena Embla à Belfast (© STENA LINE)

Longs de 215 mètres pour une largeur de 28 mètres et une jauge de 41.670 GT, les E-Flexer comptent 3100 mètres linéaires de garages. Ils disposent de 175 cabines et peuvent accueillir 1000 passagers, 120 voitures et 210 pièces de fret.

Stena doit prendre livraison en 2022 de deux autres E-Flexer encore plus grands, avec une longueur atteignant 240 mètres et 3600 mètres linéaires pour le fret.

Avec la liaison Belfast-Liverpool, mais aussi les services Belfast-Cairnryan, Dublin-Holyhead et Rosslare-Fishguard, Stena propose maintenant 238 voyages par semaine entre l’Irlande et la Grande-Bretagne. A cela s’ajoute la ligne Rosslare-Cherbourg avec 12 voyages par semaine.

