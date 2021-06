Stena jumboïse deux de ses ferries Visentini pour la Baltique

La compagnie suédoise Stena Line a confié au chantier turc Sedef la jumboïsation de deux de ses ferries exploités en Baltique. Il s’agit des Stena Lagan et Stena Mersey, deux unités de 186.6 mètres de long pour 25.6 mètres de large livrées en 2005 par le constructeur italien Visentini. Des navires qui étaient auparavant exploités sur la ligne anglo-irlandaise Birkenhead- Belfast et qui vont être affectés après refonte à la liaison entre Nynäshamn (Suède) et Ventspils (Lettonie).

Le Stena Lagan à Belfast en août 2019 (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

…