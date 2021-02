Stena veut aligner des grands ferries électriques entre la Suède et le Danemark

A ce jour, ce sont les plus grands ferries électriques en projet. Stena a confirmé hier son intention de mettre en service en 2030 deux navires électriques de 200 mètres de long entre Götebörg, en Suède, et Frederikshavn, au Danemark. Cette rotation, d'une longueur de 50 milles, est actuellement assurée par le Stena Jutlandica, un navire rétrofité avec une batterie de 1 MWh en 2018. Les deux futurs ferries, dont le premier sera nommé Stena Elektra, auront une capacité de 1000 passagers et 3000 mètres de linéaire de garage. Pour assurer les rotations, ils devront avoir des batteries de 60 à 70 MWh qui pourront être rechargées rapidement au port de Götebörg.

Stena, qui s'est adjoint les services de ses compatriotes Volvo et Scania, devrait dévoiler les spécifications de ces navires l'année prochaine et prévoit de passer commande en 2025.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.