Stéphane Salvetat : « la crise de la conteneurisation s’adapte »

Le manque d’équipements et l’absence de régularité des lignes maritimes désorganise toujours la chaîne logistique. Pour Stéphane Salvetat, président de LAM France et du Syndicat des Transitaires Marseillais et de sa Région, cette situation devrait durer encore plusieurs mois. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

La crise de la conteneurisation n’est pas finie. Elle désorganise tous les systèmes des échanges mondiaux et oblige les professionnels à continuellement se réorganiser pour apporter des solutions. À Marseille, S…