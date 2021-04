Storylines choisit Brodosplit pour la construction de son paquebot résidentiel

Storylines at Sea a annoncé qu’elle a choisi de faire réaliser son paquebot résidentiel au chantier croate Brodosplit. La société, installée aux Etats-Unis confirme un calendrier basé sur une mise en service du navire, qui prendra le nom de Narrative, en 2024. « Les études ont commencé » et « la découpe de la première tôle est attendue cette année », explique Storylines.

Dessiné par cabinet d’architecture Tillberg Design of Sweden, bien connu dans le milieu de la croisière, le projet porte sur un bateau de taille moyenne, aux lignes très modernes, long de 226 mètres pour une largeur de 30 mètres et une jauge de 55.000 GT. Il sera doté de 627 appartements de 22 à 224 m² que Storylines met en vente à des prix allant de 300.000 à plus de 8 millions de dollars pour des suites en duplex. Les résidents pourront, lorsqu’ils ne sont pas à bord, louer leur résidence en mer via un service dédié mis en place par la compagnie. La capacité du navire, conçu selon Storylines pour une durée de vie de 60 ans, est d’un peu plus de 1000 passagers, servis par plus de 450 membres d’équipage.

Equipé d’une propulsion fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) afin de réduire sensiblement les émissions polluantes, le navire comprendra en tout 17 ponts. Il sera doté d’une marina à la poupe, d’un héliport et de nombreux espaces publics (10 restaurants, 8 bars et une brasserie, une grande bibliothèque comprenant 8000 ouvrage, une brasserie, ainsi que…