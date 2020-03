Suède et Finlande vont coopérer sur une nouvelle génération de brise-glaces

L’Agence finlandaise des infrastructures de transport (FTIA) et l’administration maritime suédoise (Sjöfartsverket) ont conclu un accord pour concevoir ensemble une nouvelle génération de brise-glaces. Ils permettront de renouveler et développer les capacités de la flotte actuelle, chargée d’assurer la libre navigation des navires commerciaux en mer Baltique durant la période hivernale.

En tout, les besoins exprimés sont de trois brise-glaces pour la Suède et deux autres pour la Finlande. Pour l’heure, l’accord conclu entre les deux pays ne porte que sur la conception des futurs navires, pas à ce stade encore sur leur construction. « Le maintien du niveau de service pour la navigation hivernale nécessite le développement de la flotte actuelle de brise-glaces. L’accord de coopération signé avec la Suède est le prolongement de nombreuses années de bonne coopération dans ce domaine », souligne Kari Wihlman, directeur général de la FTIA. Les deux pays ont en effet déjà mené ce type de partenariat il y a 45 ans avec la réalisation des brise-glaces Atle et Urho, deux unités de 104 mètres respectivement mises en service en 1974 et 1975 en Suède pour le premier et en Finlande pour le second. « Le premier pas vers la prochaine génération est désormais franchi, nos navires actuels étant déjà en fin de vie. 90% des produits suédois voyagent par voie maritime, une capacité brise-glace efficace est donc essentielle pour nous, sans quoi les ports du nord seraient fermés 130 jours dans l’année », explique Katarina Norén, directrice générale de la Sjöfartsverket.

Pour mémoire, le plus récent brise-glace en service dans ces deux pays est le Polaris, construit à Helsinki et livré en 2016 à la FTIA. Premier navire de ce type équipé d’une propulsion duale (gasoil/GNL), il mesure 110 mètres de long pour une largeur de 24.4 mètres et un tirant d’eau de 8 mètres. Affichant une puissance totale de 21 MW, le Polaris est équipé de cinq moteurs dual fuel Wärtsilä (2 x 6000 kW, 2 x 4500 kW, 1 x 1280 kW) alimentés en gaz par deux cuves pouvant contenir chacune 400 m3 de GNL. Les machines fournissent l’électricité nécessaire au fonctionnement de trois Azipods fournis par ABB, soit deux de 6500 kW à la poupe et un de 6000 kW à l’avant. Capable d’atteindre 17 nœuds, ce navire, classé PC4, peut briser 1.8 mètre d’épaisseur de glace à la vitesse de 3.5 nœuds, ou ouvrir un passage de 25 mètres de large sur une glace de 1.2 mètre d’épaisseur à une allure de 6 nœuds. Offrant une capacité de traction de 300 tonnes, il est armé par un équipage de 16 marins et peut accueillir 8 passagers. En plus de dégager les voies maritimes prises par les glaces, le Polaris peut mener des opérations de sauvetage et est gréé pour la lutte contre la pollution, avec du matériel spécialisé et 1400 m3 de soutes pour la récupération d’hydrocarbures.