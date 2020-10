Surveillance maritime : CS Group enrichit son offre avec le projet DIAMANT

CS GROUP a présenté les résultats du projet de R&D DIAMANT « Détection Image Adaptée aux Menaces Asymétriques Navales et Terrestres », lancé par DGA Techniques Navales.

Piloté par CS GROUP et réalisé en partenariat avec le Laboratoire d’Informatique & Systèmes (LIS) de l’Université de Toulon, ce projet avait pour objectif de développer de nouvelles approches innovantes d’Intelligence Artificielle pour la détection et l’identification automatique de menaces positionnées sur la frange côtière, à la rupture de milieu mer-terre.

Le projet DIAMANT entre en phase d’industrialisation et complète l’offre globale de CS GROUP pour la surveillance et la protection maritime couvrant un espace étendu, depuis les zones portuaires jusqu’aux limites de la zone économique exclusive (ZEE).

La surveillance maritime suppose la mise en oeuvre de 3 fonctions consécutives : la détection, l’identification et l’analyse afin de gérer au mieux les interventions en cas de menaces. Afin d’optimiser l’efficacité des intervenants et la gestion des moyens d’interventions, CS GROUP déploie ses solutions et son expertise :

- Radar HF transhorizon (OTH), capable de détecter des bateaux de dimension réduite (25 m) jusqu’à 200 nautiques (environ 370 km) des côtes, permettant d’assurer une surveillance permanente (24/7) en temps réel.

- Des Centres de Commandement & de contrôle (C2), intégrant :

o Fusion des données radar, optronique, drones, satellites, AIS,

o Traitement automatique de données autres que celles issues des senseurs par technologies « big data » pour l’enrichissement des pistes ;

o Utilisation d’Intelligence Artificielle pour les analyses ;

o Mise en réseau pour le partage de l’information et l’obtention d’une situation globale pour accélérer la prise de décision et transfère aux unités en mer par liaisons de données tactiques ou autre moyen de partage de situation (cloud maritime) ;

o Système et réseau cybersécurisé ;

o Flexibilité et adaptabilité de la solution pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs.

DIAMANT complète ce dispositif en zone côtière en améliorant la sûreté de détection et d’identification et ainsi permettre d’anticiper et de gérer les situations à risques et les accidents.

Communiqué de CS GROUP, octobre 2020