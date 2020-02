Survey : Ocean Infinity lance une flotte de navires autonomes

Basée à Houston, la compagnie Ocean Infinity, spécialisée dans l’exploration des grandes profondeurs, annonce lancer une flotte de navires autonomes. Elle explique avoir créé pour cela une « nouvelle société pionnière dans les technologies et données marines » baptisée Armada.

Quinze « robots marins » sont en construction et devraient commencer à être déployés d’ici la fin de l’année. Navigant sans équipage, ni bateau mère, ils seront opérés, via des liaisons satellites, par des marins à Austin (Texas) ou Southampton (Royaume-Uni). Ces navires pourront acquérir des données et intervenir jusqu’à une profondeur de 6000 mètres. Ils seront équipés « d’une large gamme de capteurs » ainsi que de robots sous-marins pour acquérir des données visuelles ou acoustiques. Les spécificités techniques des navires n'ont pas été communiquées, mais Ocean Infinity assure qu'ils émettront 90% de moins qu'un navire hydrographique classique.

Ocean Infinity s’est illustré lors de plusieurs campagnes de recherche. Avec le navire de soutien offshore Seabed Constructor, la compagnie a notamment retrouvé les sous-marin argentin San Juan, un an après sa disparition, et la Minerve, qui avait coulé en 1968.