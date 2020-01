Survie en mer : les élèves de l'ENSM se mettent en conditions réelles

Des élèves de l'Ecole Nationale Supérieure Maritime de Marseille renouvellent l'expérience Rad'Lo. Après avoir expérimenté en 2018 la survie en mer à bord d’un radeau de sauvetage pneumatique, ils dévoilent un nouveau scénario bien plus ambitieux. Ce seront donc 30 personnes, élèves de l’ENSM, marins-pompiers, scientifiques et étudiants qui prendront place à bord d’une embarcation rigide et d’un radeau pneumatique de sauvetage pour une durée d’une semaine.

Recréant une situation d’abandon de navire à passagers, ils ne disposeront que du matériel de survie réglementaire. Cette expérience aura pour but de renforcer les connaissances sur la survie en mer en vue d’améliorer la formation des équipages et d’augmenter les chances de survie de futurs naufragés. Et pour cela, des caméras réparties sur les embarcations retransmettront en temps réel la situation à une équipe de spécialistes.

Cette équipe regroupe un large spectre de compétences : médecins du SAMU de coordination maritime, médecins en sciences cognitives de l’Institut de Recherche Biomédical des Armées, designers industriels, psychologue spécialisé en post-traumatologie chez les marins ainsi qu’une équipe de recherche en comportement humain. Ce projet est devenu réalité grâce au soutien financier et matériel de leurs partenaires : DFDS Seaways, Total Lubmarine, Servaux Survitech, le pilotage de Marseille-Fos, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que l’ENSM.