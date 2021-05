Taïwan : un TCD pour la marine et un grand patrouilleur pour les garde-côtes

Les forces navales taiwanaises poursuivent leur développement et leur modernisation. En avril, deux nouvelles unités ont fait leur apparition. Avec d’abord la mise à l’eau du premier transport de chalands de débarquement de construction nationale. Nommé Yushan et réalisé par les chantiers CSBC, ce bâtiment de 153 mètres de long pour 23 mètres de large affichera un déplacement d’environ 10.000 tonnes, pourra atteindre 21 nœuds et franchir 7000 nautiques à vitesse économique. Ce…