Taïwan : lancement des travaux offshore des champs éoliens Changhua 1 et 2a

Le groupe danois Ørsted a lancé la construction en mer des parcs éoliens de Greater Changhua 1 et 2a de 900 MW. Ces champs situés dans le détroit de Taïwan, à 35 et 60 km des côtes, face au port de Taichung, seront les premiers grands champs taïwanais et devraient être achevés d’ici la fin de l’année prochaine. Ils seront équipés d’éoliennes Siemens-Gamesa de 8 MW. A terme, les quatre sites formant Greater Changhua atteindront 2.4 GW.

Préparation des pieux pour Greater Changhua. (© ØRSTED)

Les travaux ont commencé par du forage horizontal directionnel (HDD), méthode utilisée pour préparer le passage de câbles, ainsi que par la préparation du…