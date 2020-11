Taïwan va lancer la construction de son nouveau sous-marin

La marine taïwanaise a annoncé la semaine dernière que son premier sous-marin de construction nationale allait être mis en chantier ce mois-ci. Un projet majeur pour Taipeh, qui cherche depuis plus de 20 ans à moderniser ses forces sous-marines, en particulier ses deux antiques Guppy II américains, bâtiments de 93 mètres et 2440 tonnes en plongée mis en service en 1945-46 et transférés par les Etats-Unis en 1973.

L'un des deux sous-marins taïwanais du type américain Guppy II (© ROC NAVY)

En dehors de ces deux sous-marins hors d’âge, la flotte taïwanaise compte deux unités du type Hai…