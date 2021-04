Technip Energies : Bpifrance renforce sa participation en investissant 100 millions de dollars

Bpifrance investit 100 millions de dollars US dans Technip Energies, renforçant sa participation pour la porter à environ 7% du capital de la société en vue de devenir un actionnaire de référence à long terme et d’accompagner sa stratégie au service de la transition énergétique.

Cet investissement s’inscrit dans le cadre des accords conclus entre Bpifrance et TechnipFMC.

Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance a déclaré : « Nous saluons les très bonnes conditions d’entrée sur le marché de Technip Energies qui marque l’envol d’un des plus importants acteurs français d’ingénierie et de technologie au rayonnement mondial. Notre renforcement au capital illustre la confiance de Bpifrance dans la stratégie de diversification de Technip Energies et dans son positionnement résolument tourné vers l’accélération de la transition énergétique, créatrice de valeur durable.»

Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies a déclaré: « Nous sommes très heureux de voir Bpifrance, avec qui nous entretenons une relation de confiance et de longue date, augmenter sa participation au capital de notre société récemment cotée. C'est une reconnaissance manifeste de notre excellence opérationnelle et de notre vision stratégique d'accélérer la transition vers une société bas-carbone. »

Communiqué de Bpifrance et Technip Energies, 31/03/21